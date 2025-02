Il Vittoria Colonna aperto di notte (e gratis)

di Anna MarchettiIl parcheggio del Vittoria Colonna, 50 posti blu, rimarrà aperto anche la notte: lo annuncia il presidente di Aset, Giacomo Mattioli. L’apertura notturna, gratuita, dovrebbe partire al termine del Carnevale, tra poco più di una settimana. "Come qualsiasi parcheggio blu – fa notare il presidente Aset – nelle ore della notte (dalle 19.30 alle 8.30 ndr) si potrà utilizzare gratuitamente. La struttura, ben illuminata, ormai è percepita come un luogo sicuro. I mesi primaverili serviranno come sperimentazione, per poi essere pronti per il periodo estivo". Sul parcheggio del Vittorio Colonna che secondo l’opposizione è sottoutilizzato, Mattioli commenta: "Sta andando bene anche se potrebbe andare meglio ma sappiamo che i fanesi per abituarsi alle novità hanno bisogno di tempo. E’ molto utilizzato nei giorni di mercato, del mercoledì e del sabato, così come lo è stato durante le festività natalizie".

Sempre parlando di parcheggi, Aset si appresta ad assumere a tempo determinato, attraverso selezioni pubbliche, due nuovi accertatori stagionali. Saranno di supporto a quelli già in organico a tempo indeterminato visto che con l’estate si ampliano gli spazi blu da controllare. Infatti dal 1 giugno al 15 settembre tornano ad essere a pagamento i parcheggi di Lido e Sassonia. Tra le assunzioni previste per il 2025 anche quella di un addetto all’ufficio informatica a partire da settembre. "Figura necessaria - spiega il presidente Mattioli – perchè da domani entra in vigore una nuova direttiva europea sulla cyber security e ci serve una persone in più per far fronte ai nuovi adempimenti legati alla sicurezza informatica, soprattutto degli impianti tecnologici". Queste nuove figure professionali fanno parte del piano assunzioni 2025 presentato da Aset al Comune e approvato dalla giunta nella seduta del 18 febbraio. Prevista anche l’assunzione di un addetto ai turni e ai servizi per l’area Ambientale. "Sarà di supporto – chiarisce Mattioli – al centro di raccolta differenziata e all’igiene ambientale per la pianificazione dei turni in vista del potenziamento e dell’estensione del servizio di raccolta rifiuti porta a porta a Pergola e Fossombrone". Sempre per i servizi ambientali sono previste altre 4 figure: un operaio, un ispettore ambientale, un addetto alla programmazione e alla manutenzione dei mezzi in officina e un addetto al magazzino. Le procedure di selezione pubblica seguiranno il programma indicato, da marzo a settembre.