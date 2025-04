Il volley riempie gli hotel: 600 presenze

Una tre giorni di sport, accoglienza e valorizzazione del territorio in periodo pasquale: è questo il cuore pulsante della "Fano Thirteen Cup", il torneo nazionale di pallavolo riservato alla categoria Under 13 maschile, pronto a scaldare i campi fanesi da giovedì 17 a sabato 19 aprile. Diciassette le formazioni partecipanti, provenienti da sette regioni italiane, pronte a contendersi il titolo sui campi della Trave, della Vigilar Arena, del Circolo Tennis e del Palazzetto dello Sport Allende, dove sabato alle 15 si disputerà la finalissima. In palio non solo la vittoria, ma anche l’accesso al prestigioso "Trofeo 0.13" di Treviso. Presentata ieri mattina in Sala della Concordia, la manifestazione è stata definita "un evento che cresce ogni anno" dal dirigente Virtus Marco Mantile, che ha ripercorso la storia del torneo nato come una scommessa quattro anni fa con 12 squadre e che oggi accoglie circa 350 persone tra atleti, tecnici, accompagnatori e arbitri.

Un numero importante anche per l’economia turistica cittadina, che potrà contare su oltre 600 presenze alberghiere nei tre giorni. "La Virtus Volley, insieme a Marco Mantile, organizza quattro tornei importanti nell’arco dell’anno, portando migliaia di persone a Fano – ha sottolineato l’assessore allo Sport Turismo ed Eventi Alberto Santorelli –. Nonostante la carenza di impianti sportivi, riusciamo a farci trovare pronti e accoglienti. Stiamo costruendo una vera e propria identità di Fano come città della pallavolo. Se Pesaro è il basket, Fano è sempre più il volley".

Parole confermate dal presidente Virtus Emidio Cennerilli, che ha voluto rimarcare la fiducia riposta nella società: "Anche la Lega ci ha affidato nuovamente l’organizzazione della Boy League (a Fano dal 23 al 25 maggio), un segnale chiaro che qui si lavora bene. La Virtus è diventata un punto di riferimento, ma questo è possibile solo grazie alla collaborazione di tanti soggetti, dal Comune all’Aset". Presente anche il presidente Aset Giacomo Mattioli e l’albergatore Luciano Cecchini, a testimoniare un gioco di squadra che coinvolge tutta la città. A ringraziare la società del Volley fanese in serie A, anche Massimo Gabbianelli, presidente provinciale Fipav: "La Virtus non dimentica le sue origini e le categorie più fragili. È una grande realtà che promuove il nostro territorio a livello nazionale".

Intanto il calendario è pronto: le partite prenderanno il via giovedì 17 alle 15 e si concluderanno con le premiazioni sabato 19, sempre nel pomeriggio. Ma la stagione non finisce qui: Mantile ha annunciato anche un nuovo appuntamento in arrivo, la Fano 12 Cup, dedicata al volley femminile, che verrà presentata prossimamente. E così Fano punta a trasformarsi in città della pallavolo. E la Thirteen Cup è solo il primo servizio.

Tiziana Petrelli