"Il Vulón è la maschera, non chi lo interpreta"

"Il Vulón è la maschera del Carnevale, non la persona che lo interpreta: facciamo chiarezza su un concetto che dovrebbe essere scontato". La Carnevalesca risponde a Simone Diotallevi che se la prende contro l’attuale presidenza per "aver umiliato" lui e il Vulón, che dal 2018 si identifica con la maschera creata da Melchiorre Fucci nel 1951. In particolare Diotallevi fa riferimento a martedì scorso quando il Vulón, anche vice sindaco del Carnevale, non è stato invitato a salire sul palco accanto ad Edoardo Pignataro (sindaco del Carnevale) nel momento della riconsegna della fascia tricolore a Luca Serfilippi. "Come avviene in tutti i Carnevali d’Italia, si fa riferimento alla maschera – replicano dalla Carnevalesca – e non alla persona che, di volta in volta, può rappresentarla. Del resto, anche quest’anno, non è stata sempre la stessa persona a interpretare il Vulón. Se è vero che Simone Diotallevi ha avuto l’onore di aprire le sfilate ufficiali delle domeniche e ha partecipato ad eventi come quello di New York, è altrettanto vero che in altre occasioni, sempre in questa edizione, il ruolo del Vulón è stato ricoperto da Nicola Anselmi, che ha portato il Carnevale nelle scuole della città, alla Bit di Milano e persino a Sanremo. Così come, in passato, i panni del Vulón sono stati vestiti anche da Geoffrey Di Bartolomeo. Per dovere di cronaca, è bene sottolineare che ogni uscita ufficiale del Vulón prevede un rimborso economico. A quanto pare, qualcuno ha preso così tanto sul serio il suo ruolo che ha finito per identificarsi un po’ troppo con la maschera a tal punto che non vuole proprio togliersela. Ebbene sì, forse è stato Vulón fino in fondo". La Carnevalesca conclude: "Ringraziamo tutti coloro che fino ad oggi hanno interpretato questo personaggio, contribuendo a rendere ancor più iconico il Carnevale di Fano e a quanti in futuro avranno il piacere di continuare a rappresentare questa maschera".