Il Vulòn star a New York del Columbus Day

Dopo essersi fatto conoscere sui megaschermi di Times Square all’inizio dell’anno, il Carnevale di Fano ha portato il suo spirito a New York, partecipando alla parata per l’80° Columbus Day. La presidente dell’Ente Carnevalesca Valentina Bernardini insieme alla maschera ufficiale del Vulón, hanno infatti avuto la possibilità di partecipare ad uno degli eventi che gli italiani di America attendono maggiormente e di promuovere non solo il Carnevale ma anche la città di Fano. Erano le 17 di ieri (ora italiana, le 11 ora locale) quando ha preso il via la grande parata. ‘El Vulòn’ (interpretato da Simone Diotallevi) era in pista assieme agli altri 350mila partecipanti della parata, accompagnato dalla presidente Bernardini, di fronte a un milione di spettatori. L’opportunità si è presentata grazie al Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane, supportato dal Ministero degli Affari Esteri e in collaborazione con Italy Discovery che hanno portato le maschere italiane a far parte della delegazione che ha rappresentato i Carnevali d’Italia. Della delegazione fanese faceva parte anche la consigliera comunale Maria Flora Giammarioli in veste di tesoriera dell’associazione Maschere italiane.