Immobilizzati e rapinati, choc nella villa

Alcuni li tenevano bloccati con la forza mentre gli altri ripulivano l’abitazione di oggetti in oro, gioielli e contanti per un valore di alcune migliaia di euro. Una coppia di anziani fanesi è stata rapinata nella propria villa nella serata di lunedì da un manipolo di malviventi che è riuscito a introdursi all’interno dell’abitazione sfondando un infisso. Sono stati attimi di vero terrore per la coppia che, inaspettatamente, si è trovata faccia a faccia con i banditi. I due anziani si trovavano in casa e si stavano preparando per la serata quando la serenità della coppia è stata spezzata dall’incursione della banda. Sembra, dalle prime ricostruzioni, che i rapinatori non fossero armati ma abbiano fatto leva soltanto sulla forza fisica per immobilizzare le vittime. I due non hanno opposto resistenza e, a parte lo choc, non hanno subito lesioni. I malviventi si sono poi dati alla fuga lasciando i due anziani in preda al terrore. Quanto accaduto, tuttavia, non ha fatto venir meno il loro sangue freddo. La coppia, infatti, ha avvisato subito i carabinieri di Fano, intervenuti nella villa per ascoltare le testimonianze ed effettuare i rilievi. Sul posto anche i sanitari che hanno accertato le condizioni di salute della coppia.

Antonella Marchionni