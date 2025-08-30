Impianto d’accumulo, il Comune ricorre al Tar

Il Comune ricorre al Tar Lazio per cercare di fermare l’impianto di accumulo elettrochimico da 175 Mw (Bees) che si dovrebbe insediare a Carrara, non lontano dall’attuale centrale elettrica. L’obiettivo del ricorso (i termini sarebbero scaduti il 6 settembre) è ottenere l’annullamento del decreto autorizzativo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rilasciato all’inizio di agosto. "Come già emerso nell’incontro con il Comitato dei cittadini di Carrara – fanno sapere dal Comune – l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno impugnare il decreto ministeriale, evidenziando gravi carenze di istruttoria e di motivazione del provvedimento rispetto alle rilevanti criticità per il territorio. Criticità che il Comune aveva già messo in evideza nell’esprimere il suo parere negativo all’insediamento dell’impianto". E ancora: "È stato deciso di presentare ricorso al Tar – fanno sapere dal Comune – per tutelare fino in fondo la città e il quartiere di Carrara, impugnando un atto che presenta numerose lacune e non offre le necessarie garanzie. La scelta del ricorso viene ritenuta oggi lo strumento più opportuno per difendere il territorio comunale. Attraverso il supporto dell’Avvocatura comunale, seguiremo con la massima attenzione l’evoluzione della vicenda adottando ogni iniziativa utile a tutela della collettività".

Sul progetto Bees si era già espresso negativamente il consiglio comunale nel 2024. "Il ricorso al Tar Lazio è per l’Amministrazione comunale – commenta il vice sindaco e assessore all’Urbanistica, Loretta Manocchi – un punto fermo importante che, comunque, non esclude un confronto con la società proponente qualora ci fosse la possibilità di ridurre l’impatto sul territorio". Per Carrara si apre un momento delicato, da un lato l’infrastruttura Adriatic link, l’elettrodotto sottomarino realizzato da Terna, che collegherà Marche e Abruzzo, i cui lavori sono iniziati a luglio, dall’altro il via libera del Ministero all’impianto Bees. L’aspetto positivo è rappresentato dai 12 milioni di euro stanziati da Terna e destinati alle opere compensative per Carrara.

