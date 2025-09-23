Impronte rosse e bandiere sul volto. Trecento studenti in piazza per Gaza

di Tiziana PetrelliLa voce dei giovani ha riempito ieri mattina piazza Marcolini a Fano, dove centinaia di studenti delle scuole superiori si sono radunati per manifestare in segno di solidarietà con la popolazione di Gaza. Con striscioni, cartelli e interventi al microfono, i ragazzi hanno dato vita a una mobilitazione sentita, che ha coinvolto anche alcuni docenti. La protesta fanese si inserisce nello sciopero generale nazionale indetto dai sindacati di base, che ieri ha coinvolto trasporti, scuole e università in tutta Italia. In questo contesto, gli studenti del liceo artistico Nolfi Apolloni hanno deciso di organizzare una manifestazione tutta loro, portando in centro città la voce dei più giovani.

Molti avevano dipinto sul volto i colori della bandiera palestinese – nero (califfato Abbaside e memoria delle oppressioni), bianco (califfato Omayyade e aspirazione alla pace), verde (califfato Fatimide e speranza legata alla terra) e rosso (rivolta araba e sangue versato per la libertà) – un gesto simbolico che richiama l’identità e la resistenza di un popolo.

"Non in nostro nome", recitava uno dei cartelli più alzati tra la folla, mentre un altro gridava: "Più sanità pubblica, meno spese militari". L’iniziativa è nata spontaneamente tra i banchi della quinta A del liceo artistico Nolfi Apolloni. A prendere l’iniziativa, insieme a Carmen Guadagno, 18 anni, la compagna di classe Giulia Bigelli, 17, e Salma Belkaid, ventenne di origine marocchina. "È partito tutto in classe pochi giorni fa – racconta Carmen –. Doveva essere un presidio davanti al nostro cancello a San Lazzaro, poi abbiamo coinvolto i rappresentanti di istituto e la manifestazione si è allargata a tutto il liceo. Alla fine abbiamo deciso di trovarci in piazza Marcolini".

La mattina, davanti alla sede scolastica, i ragazzi hanno esposto un cartellone con impronte rosse di mani, simbolo delle vittime civili. Poi lo spostamento in centro, con oltre trecento studenti radunati in piazza. "Sapevamo che la nostra voce non avrebbe cambiato la situazione a Gaza – spiega Carmen –. Ma volevamo dire chiaramente che ci estraniamo dalle decisioni del nostro governo e da quella complicità silenziosa che permette l’orrore. Ci siamo abituati a immagini e video terribili, e questo ci rende quasi impassibili. Oggi invece tante coscienze si sono mosse e abbiamo alzato la voce: è l’unica cosa che ci resta da fare".

Dopo Fano, la protesta si sposterà oggi a Pesaro, con un sit-in annunciato in piazzale della Libertà, mentre cresce anche nel territorio la richiesta che l’Italia e la comunità internazionale facciano sentire con più forza la propria voce sul conflitto in Medio Oriente.