In 400 per i 40 anni di sacerdozio di don Mura

Comunità di Piagge e San Giorgio, a Terre Roveresche, in grande fermento per preparare una festa super al loro parroco monsignor Giacomo Mura (foto). Nato nell’isola di Pantelleria da una famiglia di contadini il 25 luglio del 1952, il prete ha raggiunto i 40 anni di sacerdozio e le parrocchie che dirige (Santa Lucia di Piagge e Santi Giorgio e Pasquale di San Giorgio), insieme alle Pro Loco dei due municipi sono al lavoro da giorni per un 40esimo anniversario bello e festoso, che si svolgerà domani dalle 18 al Santuario di San Pasquale con la Messa del vescovo Andreozzi e poi un maxi momento conviviale al quale parteciperanno, si dice, oltre 400 persone, ma potrebbero essere anche di più.

"E’ una cosa meravigliosa – commenta il monsignore, sorridendo -, l’affetto della comunità è importantissimo e mi da la forza di impegnarmi al massimo per i valori cristiani, che hanno catturato il mio cuore da quand’ero bambino, tanto che desideravo entrare in seminario già dalle elementari. Ma a quell’epoca avrei dovuto spostarmi fino in Trentino Alto Adige e i miei genitori, babbo Vincenzo (venuto a mancare) e mamma Antonia (oggi 90enne) dissero di no". Così il giovane Giacomo attese fino ai 17 anni, quando entrò nell’ordine dei Missionari Servi dei Poveri di Parlermo e contestualmente fece gli studi umanistici a Mazzara del Vallo. "Mentre quelli teologici – riprende – li ho fatti nel seminario di Fano, dove arrivai dopo un periodo a Roma. E per 5 anni, durante le estati, per pagarmi lo studio, ho lavorato in Svizzera insieme agli emigranti. Nell’85, il 16 giugno, sono stato ordinato sacerdote dal vescovo di Fano Micci e il 29 settembre ho cominciato il ministero sacerdotale ad Apecchio".

Nel ’97 Papa Wojtyla lo nomina monsignore, e l’anno dopo gli viene conferito il ‘grado’ di Cavaliere del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Nel ’99 diventa Cappellano della Polizia di Stato di Pesaro e Urbino e nel 2011 ottiene il titolo di Cavaliere della Repubblica. Dall’ottobre 2013 guida le parrocchie di San Giorgio e Piagge, circondato dall’affetto della gente e dalla stima dell’amministrazione: "Monsignor Mura – conferma il sindaco Sebastianelli – è un punto di riferimento per la comunità e cura al meglio il suo gregge, svolgendo un ruolo importante per mantenere coese le persone".

