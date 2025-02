In 5mila al Carnevale di San Michele al Fiume: "Siamo piccoli, ma pensiamo in grande"

Più di mille bambini, giovani e adulti in maschera si sono uniti domenica pomeriggio ai 12 carri allegorici provenienti da tutta la vallata, davanti a un pubblico numerosissimo, per un totale di oltre 5mila persone. Cifre record per il Carnevale di San Michele al Fiume, che ha acceso di allegria la frazione di Mondavio. Comprensibilmente soddisfatto il coordinatore della kermesse, nonché vicesindaco, Davide Albani, tra i più attivi dell’associazione organizzatrice ‘OcchioMente’: "E’ stato uno spettacolo – dichiara –, vedere così tanti gruppi coinvolti mi ha riempito di gioia. Per carità, non siamo Fano, ma quello che è andato in scena in questa porzione di vallata è comunque fantastico".

Con una particolarità: qui nessuno ha dovuto pagare un centesimo, ma ha portato con sé solo la voglia di fare festa, contribuendo a un pomeriggio frizzante. Grazie, in primis ai 12 bellissimi carri che hanno sfilato. Di cui 5 di San Michele: ‘Greece Party’, ’Universal Studio’, ‘Scooby Doo’, ‘Shrek’ e ‘Luna Rossa’. Insieme a questi, ‘L’isola che non c’è’ di Casine d’Ostra (An); ‘Froozen’ di Torre San Marco; ‘Asterix e Obelix di Orciano; ‘La fabbrica dei sogni’ di Corinaldo (An); ‘Oceania’ e ‘Brugnett da n’pezz’ di Brugnetto (An); e ‘Flipper star wars’ di Ponte Rio. "Una manifestazione super – riprende Albani -, siamo una piccola associazione ma che fa le cose in grande. Grazie all’amministrazione e a tutti i volontari che hanno contribuito col lavoro e l’entusiasmo a rendere speciale la kermesse".

s.fr.