In 750 per Palazzo Aventi. La prima volta è da record

di Anna Marchetti

Boom di visitatori per palazzo Saladini Ferri, anche detto palazzo Aventi: nella sola giornata di ieri oltre 750 persone hanno varcato il maestoso portone di piazza Costanzi 20 per salire lo scalone che porta al piano nobile del settecentesco edificio. Ancora un successo per il Fai Fano che, in occasione delle Giornate Fai d’Autunno, è riuscito a far visitare ai fanesi un edificio storico, normalmente chiuso al pubblico.

E’ infatti la prima volta che i conti Aventi, proprietari di palazzo Saladini Ferri, aprono ai visitatori le porte della loro dimora. Per tutta la giornata di ieri è stato un via vai ordinato di persone che hanno potuto godere della bellezza del palazzo e delle sue stanze interne, dove sono passate personalità di rilievo come il principe Eugenio viceré d’Italia, l’arciduchessa Marianna d’Austria, sorella dell’imperatore Francesco II, Gioacchino Murat re di Napoli, il generale Pepe e, nel 1797, Bonaparte che si portò via arredi religiosi, opere di Reni, Magini e Guercino.

La storia dell’edificio è stata raccontata dai ciceroni-studenti (oltre 100 giovanissimi) delle scuole medie Apolloni, Gandiglio e Padalino e dai liceali di Nolfi e Torelli. Tra le curiosità lo spioncino un tempo presente nel soffitto del salone centrale delle feste – quello affrescato con lo stemma di famiglia e con i putti che volano felici tra le nuvole – da cui era possibile osservare senza essere visti cosa accadeva nella stanza sottostante. Oggi quello spioncino è chiuso e non più accessibile. In quel salone il conte Gian Lorenzo Ferri (1755-1830), agli inizi del XIX secolo ospitò intellettuali come Vincenzo Monti, Giulio Perticari, Terenzio Mamiani, Filippo Luigi Polidori tanto da trasformare il palazzo in un centro di vita culturale.

Molto interesse ha suscitato tra i visitatori il complicato albero genealogico delle famiglie Montevecchio, Saladini, Ferri e Aventi presente nella prima stanza del piano nobile. Nel salone principale tra libri antichi, arredi d’epoca, rari cimeli e foto di famiglia anche i dipinti del pittore inglese Tom Storer che sposò la contessa Maria Olga di Montevecchio e abitò nel palazzo fino al 1973, anno della sua morte.

"Il pubblico ha mostrato grande entusiasmo – commenta Maura Garofolo del Fai Fano – la maggior parte dei visitatori si sono mostrati generosi nei confronti del Fai: ci sono state 9 nuove iscrizioni e 6 rinnovi e tutti hanno dato un contributo spontaneo". Palazzo Saladini Ferri si può visitare anche oggi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. L’ingresso è gratuito per tutti ma è gradito un contributo minimo di 2 euro. Inoltre chi volesse iscriversi al Fai può usufruire dello sconto di 10 euro applicato in occasione delle Giornate Fai d’Autunno.