In casa aveva un supermarket della droga, arrestato 32enne a Cagli

Cagli (Pesaro e Urbino) 13 ottobre 2023 - Lo tenevano d'occhio da tempo, perché a casa sua c'era sempre un gran via vai di gente. Uomini e donne, più o meno giovani, che ad ogni ora del giorno e della notte gli facevano brevi visite. E così l'altra mattina, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fano, assieme ai militari della Stazione di Cagli, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di Cagli di 32 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

All'alba i militari hanno fatto irruzione nella sua casa, un supermercato della droga. Durante la perquisizione, infatti, sono stati rinvenuti ben 65 grammi di marijuana e 50 grammi di hashish, ben occultati in casa, e un involucro contenente 40 grammi di cocaina di cui l'indagato aveva poco prima tentato di disfarsi, gettandolo nel water all'arrivo dei carabinieri. Proseguendo nella perquisizione dell'immobile è stata anche trovata della droga suddivisa in dosi, pronta per essere ceduta agli acquirenti: si tratta di piccoli involucri in cellophane termosaldati contenenti quantità variabili di hashish, cocaina ed eroina.

E' stato anche rinvenuto materiale per il taglio, il confezionamento e la pesatura dello stupefacente, come ad esempio un bilancino di precisione, numerosi involucri e della sostanza del tipo mannite. L'uomo è stato quindi arrestato. Ieri l'udienza di convalida davanti al GIP del Tribunale di Urbino che lo ha sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.