In Cattedrale le celebrazioni per la Virgo Fidelis

"Che possiamo trovare in Maria, vergine fedele, il motivo della fedeltà alla nostra vocazione e al servizio che svolgiamo. Siamo fedeli alla nostra vocazione nella misura in cui come comunità possiamo proteggere e correggere il cammino dei nostri fratelli". Così il vescovo Andrea Andreozzi ieri sera nella Basilica Cattedrale in occasione della ricorrenza della Virgo Fidelis, Celeste Patrona dell’Arma, e dell’83° anniversario della "Battaglia di Culqualber" e della "Giornata dell’Orfano". Alla cerimonia, ha partecipato una rappresentanza dei militari della Compagnia di Fano da quest’anno al comando del Tenente Giuseppe Esposito che ha tenuto una breve allocuzione rievocativa dell’eroismo dei carabinieri nella campagna dell’Africa Orientale del 1941, e delle sezioni locali dell’Associazione Nazionale Carabinieri in rappresentanza di tutti i Carabinieri in congedo. Durante la cerimonia è stata recitata la "Preghiera del Carabiniere", è stato ricordato Daniel Petese, carabiniere al reparto operativo di Pesaro morto prematuramente a 53 anni pochi giorni fa.