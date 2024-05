"In centro anziani isolati. Pure il mare ci è precluso"

di Marco D’Errico

"Non vedo il mare da anni, eppure abito a qualche centinaia di metri". Lo lamenta Maria Franca Gasperi, 83 anni, ex infermiera pensionata con disabilità motoria, residente in centro storico. La donna, che si fa portavoce di altri anziani vicini di casa, denuncia quello che ritiene un vero e proprio isolamento forzato: "Faccio appello alle istituzioni – afferma - affinché si attivi un servizio di trasporto, superando tutti i cavilli burocratici, che finora mi hanno impedito di usufruire di qualsiasi aiuto".

La pensionata spiega che non ha soddisfatto tutti i requisiti di reddito richiesti, ma di non avere al contempo le possibilità economiche per pagarsi un taxi. "Vivo in una casa popolare – aggiunge – dove pago una locazione abbastanza elevata. Dunque la mia pensioncina non è sufficiente per far fronte ad altre spese". Ma il trasporto non è l’unico problema.

Malgrado il centro storico sia un luogo animato e di aggregazione, la signora Maria Franca la pensa diversamente: "In centro si incontra gente di passaggio, turisti, ma è impossibile fare amicizia. Noi anziani siamo completamente abbandonati. Viviamo tappati in casa, senza la possibilità di ritrovarci e socializzare. Ci piacerebbe incontrarci e trascorrere un po’ di tempo insieme, ma i centri di aggregazione si trovano in periferia. In più la maggior parte di noi non ha autonomia negli spostamenti".

Carla Benvenuti, pensionata di 64 anni, propone di attivare un pulmino per portare gli anziani al mare e di adibire uno spazio comunale a centro di incontro: "Si sono dimenticati di noi – afferma – ma siamo in tanti e pure arrabbiati, se le cose non cambieranno. Sarebbe opportuno che si facesse qualcosa di concreto, giacché si parla tanto di inclusione…". Le due pensionate si fanno quindi rappresentanti della vasta comunità di anziani "che – spiegano – vive con disagio una illusoria vicinanza al cuore pulsante della città". Difatti, se da un lato non mancano i servizi essenziali, dall’altro appare evidente che gli spazi aperti non sono sempre adeguati.

Durante l’inverno e nelle giornate di cattivo tempo, non ci sono alternative e si è obbligati a non uscire di casa. "Da infermiera - conclude Maria Franca Gasperi – ho aiutato tantissime mamme, poiché lavoravo nel reparto Maternità. Ora che sono vecchia, vorrei almeno andare qualche volta al mare e ritrovarmi con le amiche. Non penso di chiedere l’impossibile".