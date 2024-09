In Fondazione entrano Papalini e Battistini

Nuovi ingressi nel cda della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano: nella seduta di lunedì sono stati eletti Rodolfo Battistini (docente di Storia dell’Arte), Frediana Benni (dirigente scolastico e curatrice del ciclo di incontri Terra e Clima) Roberto Montanari (medico) e l’imprenditore Mauro Papalini. I quattro dureranno in carica per quattro anni (2024-2028). A renderlo noto il segretario della Fondazione, Vittorio Rosati. I quattro consiglieri uscenti sono Francesco Mei, Paolo Maria Battistini, Claudio Giardini e Maria Francesca Mariani. A loro i ringraziamenti del presidente della Fondazione Giorgio Gragnola e del consiglio generale "per il prezioso, fattivo e costante contributo umano e professionale prestato nell’interesse della Fondazione". I consiglieri uscenti erano al loro secondo mandato e pertanto, in base a quanto stabilisce lo statuto, ineleggibili. Mentre la Fondazione Cassa di Risparmio rende nota la nuova composizione del consiglio d’amministrazione, la Fondazione Teatro della Fortuna ha ormai deciso che il presidente Stefano Mirisola manterrà, come aveva fatto Catia Amati, anche il ruolo di soprintendente, gratuitamente. Al momento pare non ci siano le condizioni per prevedere professionisti esterni, sia nel ruolo di soprintendente sia di direttore artistico. Il "cambio di passo" sarà aprire il più possibile il teatro alle associazioni e alla città.