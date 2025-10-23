In giunta mobilità e piste ciclabili

Oggi approderà in giunta il nuovo Piano urbano del traffico, redatto dalla Net Engineering. Un passaggio preliminare ma cruciale. "Dopo la presentazione – spiega l’assessore alla mobilità Alessio Curzi – insieme alla mobility manager Ilenia Santini incontreremo associazioni e consigli di quartiere in riunioni aperte ai cittadini, per raccogliere osservazioni e proporre eventuali correzioni. L’ultima parola spetterà poi al Consiglio comunale". Assieme al Piano del traffico, la società incaricata consegnerà anche il Bici Plan, il documento che definirà la rete ciclabile complessiva e le connessioni tra le piste esistenti "per spostarsi i sicurezza – aggiunge Curzi – da un capo all’altro della città".

Sul fronte dei cantieri, l’assessore fa il punto sui due grandi progetti finanziati con fondi Pnrr: la Ciclovia Adriatica e la Ciclovia del Metauro. "Abbiamo deciso di mettere a terra circa 6,7 chilometri di nuovo tracciato per un investimento di 5 milioni di euro – chiarisce – concentrandoci sui tratti fattibili entro giugno 2026, senza espropri: dal porto di Fano al Ponte Metauro e dall’hotel Playa fino al collegamento con la ciclabile di Ponte Sasso. Il tratto intermedio, che richiederebbe lavorazioni complesse e molti espropri, sarà completato successivamente cercando nuovi fondi ministeriali o europei".

Parallelamente procede il cantiere della Ciclovia del Metauro, che collegherà la zona industriale fino a Carrara e, in prospettiva, alla rete adriatica. "Stiamo realizzando anche un bando ministeriale per estendere il percorso dalla rotatoria di Sant’Orso fino ai Passeggi, con un investimento da un milione di euro". Entro metà novembre partiranno anche i lavori del collegamento ciclabile tra via Palazzi, via Kennedy e i Passeggi, un progetto modificato rispetto alla versione precedente per garantire maggiore sicurezza. In città, intanto, prosegue la manutenzione diffusa delle strade. "Abbiamo scelto di intervenire con riquadrature profonde invece di rifare interi tratti – dice Curzi – in modo da risanare le parti ammalorate e arrivare in più vie possibili. Dove serve, come sull’Interquartieri, lavoreremo di notte per limitare i disagi".

Un’attenzione particolare è rivolta anche all’arredo urbano e al decoro dei parchi. "Stiamo controllando panchine, giochi, aree verdi – racconta –, anche sostenendo l’associazione Anicò, una ventina di ragazzi che si sono rimboccati le maniche per prendersi cura dei Passeggi, raccogliendo fondi e lavorando in autonomia. Sono un esempio positivo per tutta la città". Infine, sul fronte ambientale, "confermeremo l’iniziativa Alberi per il futuro, insieme alle assessore Loredana Maghernino e Loretta Manocchi, e pianteremo alberi a Monteschiantello per ogni bimbo nato nell’ultimo anno".

Tiziana Petrelli