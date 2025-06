In oltre quattrocento per l’avvio della campagna elettorale di Baldelli

Oltre 400 persone, venerdì sera a San Lorenzo in Campo, per l’avvio della campagna elettorale dell’assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli (Fd’I). "Sono stati – ha rivendicato l’assessore – cinque anni di pragmatismo e concretezza, dopo decenni di promesse non mantenute. Solo nel settore delle infrastrutture siamo passati da 4 a 1.000 cantieri aperti, con quasi 6 miliardi di euro investiti per strade, ferrovie, ciclovie e opere strategiche. Abbiamo portato una visione che mancava da troppo tempo, che punta ad un futuro migliore per tutti. In sanità, ad esempio, con nuovi ospedali, la formazione di medici, infermieri e personale sanitario". E ancora Baldelli: "Il nuovo ospedale di Pesaro non è un sogno: è realtà. E nessuna politica dei ‘no’ potrà fermare un’onda che porta benessere, caserme, strade, ferrovia, pedemontana, Fano-Grosseto, nuovi spazi per la sicurezza del territorio. Vogliamo una provincia che cammi compatta, dalla costa alle colline, alle montagna e non come chi ha perso 9 comuni mentre baciava la pantofola all’Emilia Romagna".