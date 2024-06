In onda pure Mondolfo. E arriva Aldo Serena

Giro di boa verso la tornata finale per la messa in onda di ‘Calciomercato L’Originale’, la trasmissione di Sky Sport che da lunedì scorso è in onda in diretta ogni sera (e fino a domani) dalla spettacolare cornice del San Francesco da dove Fano sta spedendo splendide cartoline della città agli spettatori di tutta Italia. La trasmissione è diventata infatti negli anni un must per gli appassionati di sport, grazie al trio composto da Alessandro Bonan, ideatore e conduttore del format, Gianluca di Marzio, che racconta le operazioni di mercato e Fayna che "pesca" le più insolite curiosità del web. Con picchi di 400.000 telespettatori a puntata e un potenziale di oltre 2 milioni di utenti collegati settimanalmente, con repliche al mattino e al pomeriggio.

Dopo Bergomi, Minotti e Condò, Massimo Marianella, Veronica Baldaccini, oggi è riatteso Aldo Serena con Marco Bucciantini e Gianfranco Teotino mentre domani per la conclusione arriveranno anche Federica Masolin e Giancarlo Marocchi. Intanto la troupe di Sky Sport continua a visitare la città: oggi sarà a pranzo al Kendwa Beach e poi farà visita al Teatro della Fortuna e alla Mostra del Perugino mentre domani la giornata inizierà con una pedalata sul lungomare di Fano prima e su quello di Marotta poi e le visite proseguendo fino al centro storico di Mondolfo, grazie alla preziosa guida dei ragazzi di Biker’s Factory. E per la diretta delle 23 Gianluca Di Marzio si collegherà da Mondolfo.

Per partecipare come pubblico è necessario prenotarsi attraverso il sito di comunicasrl.net in caso di pioggia la trasmissione andrà in onda dalla Sala dei Globi della Biblioteca Federiciana ma senza la partecipazione del pubblico.

Tiziana Petrelli