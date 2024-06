In piazza Costa alla luce altri reperti

Piazza Andrea Costa riserva sempre nuove sorprese. Nell’area di scavo, lato negozi, stanno emergendo altri interessanti resti archeologici che potrebbero portare ad ipotizzare la presenza, non tanto di una domus come gli archeologi avevano pensato all’inizio, ma di un edificio pubblico, come le terme.

"Nel settore meridionale di piazza Andrea Costa – spiega l’archeologa Ilaria Venanzoni, della Soprintendenza delle Marche- sono emerse ulteriori strutture di epoca romana, a seguito del rifacimento dei sottoservizi idrici. In particolare, è stata intercettata la prosecuzione di un ambiente pavimentato in mosaico bianco e nero, già visto nella porzione settentrionale della piazza. Si tratterebbe dunque, di un’aula di grandi dimensioni (circa 16 x 16 metri, ancora in corso di scavo e pulizia) con le pareti presenti in elevato per circa 1,20 m e rivestite in marmo, purtroppo poco conservato.

Fra i reperti, è stato recuperato un castone di un anello (foto) in corniola incisa (un gioiello della prima epoca imperiale ndr) che aveva funzione di sigillo". La parte di anello recuperata deve essere ancora studiata, ma sembra abbia inciso "un satiro con un bastone ricurvo (pedum) nella mano sinistra e l’uva nella destra". Gli scavi che proseguiranno che nei prossimi giorni potrebbero alla luce ulteriore materiale ed elementi utili a chiarire cosa ci fosse in quell’area.

Anna Marchetti