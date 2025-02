"In questa provincia la Politecnica c’è già"

"La Politecnica in questa provincia c’è già". Così il pesarese Federico Guerra, professore e cardiologo all’Ospedale di Ancona, dopo le dichiarazioni di Claudio Cicoli al Carlino, sul ruolo dell’Università Politecnica delle Marche nella provincia di Pesaro e Urbino. Guerra, che è anche presidente del Corso di Laurea in Infermieristica della sede di Pesaro, si è sentito direttamente coinvolto dall’affermazione del suo collega Claudio Cicoli secondo cui l’università dovrebbe "aprirsi alla provincia".

"In realtà, lo sforzo dell’università è proprio quello di entrare nel territorio e collaborare con esso - spiega Guerra -. Se esiste un percepito diverso, probabilmente dobbiamo lavorare meglio sulla comunicazione, ma il nostro impegno è concreto e costante". Il professore sottolinea che la collaborazione tra la facoltà di Medicina dell’Università Politecnica delle Marche e l’Ast – l’azienda sanitaria che comprende gli ospedali di Pesaro, Fano e Urbino – è molto forte. "Attualmente, mandiamo circa 200 studenti di infermieristica e oltre 100 specializzandi tra medici e chirurghi a formarsi negli ospedali del territorio. Parliamo di una rete formativa solida, che coinvolge molteplici specialistiche e che rende la nostra provincia un polo fondamentale per la formazione sanitaria".

Inoltre, Guerra ricorda che molti medici ospedalieri di Pesaro, Fano e Urbino sono anche docenti del corso di laurea in Infermieristica. Proprio come lo è Cicoli. "Non solo, ma alcuni reparti dell’Ast, come malattie infettive e geriatria, sono stati clinicizzati, ovvero hanno primari universitari. Questo significa che la presenza dell’università sul territorio è tutt’altro che marginale". Un dibattito questo che si inserisce nel tema dell’apertura della Link Campus University, riguardo al quale Guerra chiarisce che il sistema universitario segue regole precise, valide sia per gli atenei pubblici che per quelli privati. "La formazione è stabilita a livello ministeriale e non cambia a seconda dell’università. Ci sono requisiti minimi che vanno rispettati e controlli costanti per garantire la qualità. Non esistono scorciatoie". Inoltre, rassicura sul fatto che l’Università Politecnica delle Marche non teme il confronto: "La nostra è un’università solida, con ottimi standard qualitativi e un radicamento sul territorio che si è consolidato negli anni. Siamo pronti a migliorarci, ma il nostro ruolo è già ben definito". Considerazioni espresse in pieno accordo con Mauro Silvestrini, preside della facoltà di Medicina e Chirurgia di Ancona.

Tiziana Petrelli