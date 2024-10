In Riabilitazione intensiva si comunica meglio

di Sandro Franceschetti

Nella struttura di riabilitazione intensiva dell’ospedale di Pergola è stato attivato un progetto per migliorare la comunicazione tra paziente e operatore. "Denominato ‘comunicazione aumentativa alternativa’ – evidenza il direttore dell’Ast 1, Alberto Carelli -, è concepito per fornire supporto alle persone con difficoltà comunicativo-linguistiche per cause congenite o acquisite tra cui l’intubazione endotracheale e l’ictus. Un progetto che nasce grazie all’ausilio del personale interno, che rende la struttura un’eccellenza per tutto l’entroterra".

La comunicazione aumentativa alternativa comprende forme che supportano (‘aumentativa’) o sostituiscono (‘alternativa’) quella verbale avvalendosi di strategie compensative e strumenti cartacei e digitali, come tabelle con le lettere dell’alfabeto, sintetizzatori vocali e ausili elettronici, dell’utilizzo di immagini, di disegni e di simboli. "E’ un progetto in continua evoluzione - spiega Giacomo Maurizi, direttore della riabilitazione intensiva del presidio pergolese -; le competenze specifiche dell’equipe multidisciplinare (medici, infermieri, Oss, logopedisti e fisioterapisti) possono apportare soluzioni innovative e valore allo stesso, contribuendo alla creazione di percorsi inediti, a misura del paziente".

Giovanna Diotallevi, dirigente delle professioni sanitarie della riabilitazione, aggiunge: "La comunicazione aumentativa alternativa non sostituisce il linguaggio verbale, ma prevede la simultanea presenza dello strumento alternativo e del linguaggio orale standard. Non inibisce l’eventuale emergere di quest’ultimo, ma si propone al contrario di potenziarlo". Una soluzione che porta anche vantaggi in termini economici e di utilizzo, ma soprattutto consente al paziente di comunicare i propri bisogni e di sentirsi accolto.

"Continua il percorso di innovazione della sanità marchigiana – commenta l’assessore regionale Filippo Saltamartini –, che coinvolge anche l’ospedale di Pergola, che vanta professionisti di grande competenza".