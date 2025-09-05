In scena ’Alleria’, in ricordo delle emozioni di Pino Daniele

Un fascio di luce che si apre sul palco, le prime note che salgono come un richiamo antico e inconfondibile: bastano pochi accordi per ritrovare la voce di Pino Daniele, per sentirla vibrare dentro, anche se lui non c’è più. È la magia che si prepara a rivivere con "Alleria", lo spettacolo ideato e interpretato dal fanese (ma "made in Naples" come recita uno dei suoi tatuaggi) Diego Tancredi con la band Nero a Metà, in scena domani alla Rocca Malatestiana di Fano nell’ambito della rassegna Musicology Live. Un titolo che è già una promessa, perché Alleria in napoletano significa "allegria leggera, felicità semplice": quello stato d’animo che solo la musica di Pino sapeva regalare, capace di essere malinconica e solare nello stesso istante. Tancredi porta in scena un vero e proprio racconto musicale, un intreccio di parole e canzoni che non è semplice tributo, ma immersione totale nell’universo del cantautore partenopeo. Le canzoni di Pino Daniele – da Je so’ pazzo a Quanno chiove, da Napule è a A testa in giù – diventano le tappe di un viaggio in cui la narrazione accompagna il pubblico dentro i vicoli di Napoli, tra amori struggenti, ironia tagliente e quella poesia in musica che ha saputo parlare al mondo intero. "Alleria" è anche il terzo e ultimo capitolo di una trilogia che Tancredi ha dedicato al "nero a metà" della musica italiana. Dopo "Quando", che indagava i temi più intimi, e "Napul’È…", che raccontava l’anima di una città attraverso le sue canzoni, arriva ora lo spettacolo che celebra la leggerezza, quasi a chiudere un cerchio. E lo fa proprio nell’anno in cui si ricordano i dieci anni dalla scomparsa di Pino Daniele e il suo settantesimo compleanno, date che rendono questo appuntamento ancora più simbolico. Accanto a Diego Tancredi, la band Nero a Metà, che da anni porta avanti la memoria del cantautore con fedeltà e passione, sarà il motore sonoro dello spettacolo. Non mancherà neppure una presenza speciale: il sassofonista Marco Zurzolo, amico e compagno di palco di Pino, chiamato a dare voce con il suo strumento a quella Napoli che non smette di cantare. Alla Rocca, le antiche mura malatestiane diventeranno così scenografia e palco naturale di un concerto-narrazione che promette di essere intimo e collettivo allo stesso tempo. E così, in una notte di fine estate, Fano si prepara a lasciarsi attraversare da quella voce che continua a vivere nelle note. Biglietti (20 euro) già disponibili su LiveTicket e presso il Botteghino del Teatro.

Tiziana Petrelli