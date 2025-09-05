Il gioco dei pusher
Sergio Gioli
Il gioco dei pusher
Fano
In scena 'Alleria', in ricordo delle emozioni di Pino Daniele
5 set 2025
TIZIANA PETRELLI
Cronaca
In scena ’Alleria’, in ricordo delle emozioni di Pino Daniele

Un fascio di luce che si apre sul palco, le prime note che salgono come un richiamo antico e inconfondibile: bastano pochi accordi per ritrovare la voce di Pino Daniele, per sentirla vibrare dentro, anche se lui non c’è più. È la magia che si prepara a rivivere con "Alleria", lo spettacolo ideato e interpretato dal fanese (ma "made in Naples" come recita uno dei suoi tatuaggi) Diego Tancredi con la band Nero a Metà, in scena domani alla Rocca Malatestiana di Fano nell’ambito della rassegna Musicology Live. Un titolo che è già una promessa, perché Alleria in napoletano significa "allegria leggera, felicità semplice": quello stato d’animo che solo la musica di Pino sapeva regalare, capace di essere malinconica e solare nello stesso istante. Tancredi porta in scena un vero e proprio racconto musicale, un intreccio di parole e canzoni che non è semplice tributo, ma immersione totale nell’universo del cantautore partenopeo. Le canzoni di Pino Daniele – da Je so’ pazzo a Quanno chiove, da Napule è a A testa in giù – diventano le tappe di un viaggio in cui la narrazione accompagna il pubblico dentro i vicoli di Napoli, tra amori struggenti, ironia tagliente e quella poesia in musica che ha saputo parlare al mondo intero. "Alleria" è anche il terzo e ultimo capitolo di una trilogia che Tancredi ha dedicato al "nero a metà" della musica italiana. Dopo "Quando", che indagava i temi più intimi, e "Napul’È…", che raccontava l’anima di una città attraverso le sue canzoni, arriva ora lo spettacolo che celebra la leggerezza, quasi a chiudere un cerchio. E lo fa proprio nell’anno in cui si ricordano i dieci anni dalla scomparsa di Pino Daniele e il suo settantesimo compleanno, date che rendono questo appuntamento ancora più simbolico. Accanto a Diego Tancredi, la band Nero a Metà, che da anni porta avanti la memoria del cantautore con fedeltà e passione, sarà il motore sonoro dello spettacolo. Non mancherà neppure una presenza speciale: il sassofonista Marco Zurzolo, amico e compagno di palco di Pino, chiamato a dare voce con il suo strumento a quella Napoli che non smette di cantare. Alla Rocca, le antiche mura malatestiane diventeranno così scenografia e palco naturale di un concerto-narrazione che promette di essere intimo e collettivo allo stesso tempo. E così, in una notte di fine estate, Fano si prepara a lasciarsi attraversare da quella voce che continua a vivere nelle note. Biglietti (20 euro) già disponibili su LiveTicket e presso il Botteghino del Teatro.

Tiziana Petrelli

