In scena “Sogno o son Vulón?“. Il Carnevale è qui

Carnevale di Fano si prepara ad accogliere un evento che promette di intrecciare sogno e realtà, tradizione e innovazione, modellando con arte e maestria il cuoio invecchiato che si fa corpo e anima di un desiderio. Martedì Grasso, 4 marzo, alle 16 in Piazza XX Settembre, la compagnia teatrale Ex Novo porterà in scena Sogno o son Vulón?, uno spettacolo di Commedia dell’Arte pensato per coinvolgere il pubblico di ogni età. Al centro della vicenda c’è un sogno d’amore, come quelli che tutti coltivano nel cuore. Ma a sconvolgere la storia con la sua irriverenza arriva lui, il Vulón, la maschera tradizionale del Carnevale di Fano, che tra spada, mandolino e un’esplosione di risate trasforma ogni speranza in desiderio, proprio come suggerisce il tema del Carnevale 2025.

La magia del teatro si fonderà così con l’anima più autentica della festa, restituendo al pubblico la vera essenza del Carnevale: un momento in cui tutto può accadere, dove il gioco, la fantasia e la tradizione si incontrano. Lo spettacolo segna un momento “storico“ per il Carnevale fanese. Per la prima volta, infatti, il Vulón non sarà solo un’icona della città, ma una maschera teatrale a tutti gli effetti, accanto a personaggi immortali come Arlecchino e Pantalone.

Creato nel 1951 dal pittore Melchiorre Fucci, il Vulón ha atteso quasi 75 anni prima di calcare le scene, e oggi torna a vivere grazie alla maestria dei mascherai urbinate Federico Gargagliano e Alessandra Ceccarelli, che lo hanno realizzato in cuoio, il materiale tradizionale della Commedia dell’Arte. A dar voce e corpo ai protagonisti saranno gli attori di Ex Novo (Maria Caterina Andreozzi, Francesco Baraldi, Lorenzo Carnevali, Giovanni Lopez e Paola Mattia) un gruppo di giovani artisti che hanno già avuto modo di incontrare il pubblico fanese con altre produzioni. Lo scorso anno, la compagnia aveva portato in città “Il mio grido giunga fino a te“, uno spettacolo messo in scena nel Duomo di Fano alla presenza del vescovo. Con Sogno o son Vulón?, il Carnevale di Fano si arricchisce di un nuovo capitolo che affonda le radici nella storia e guarda al futuro. Un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare nel mondo incantato della Commedia dell’Arte e vivere il Carnevale con lo spirito di chi sa ancora sognare.

Tiziana Petrelli