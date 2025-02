In settanta per festeggiare i cent’anni di Corrado

C’erano proprio tutti, tanto che in una qualsiasi casa, sia pure spaziosa, non ci sarebbero stati. E così è stato necessario chiedere l’ospitalità della sala parrocchiale di Rosciano. Ed è stato un trionfo. Corrado Facenda ha festeggiato lo straordinario traguardo dei 100 anni, circondato dall’affetto di oltre 70 parenti e una lunga fila di nipoti e pronipoti: il più piccolo ha 7 anni. E’ la straordinaria storia di una famiglia speciale che ha il privilegio di celebrare il secolo di vita di uno dei suoi componenti, per altro apparso in grandissima forma.

La grande festa si è svolta sabato, per l’appunto, nella sala parrocchiale di Rosciano, presente anche il vicesindaco Loretta Manocchi. Accanto a Corrado la moglie, 96enne, Ednea Burasca. Ednea e Corrado sono una coppia unita nella vita e nel lavoro, per anni hanno ricoperto il ruolo di maggiordomo e governante in una famiglia benestante della Lombardia. Originari di Mondavio, una volta in pensione, sono tornati a Fano a vivere nella loro casa di proprietà.