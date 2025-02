Incendiato l’ombrellone della ’Bella Napoli’

Quello che è successo ieri mattina a Fano sembra quasi incredibile, tanto è assurdo: intorno alle 7:56, in pieno giorno e alla luce del sole, un uomo ha dato fuoco a un ombrellone del ristorante Bella Napoli, situato in una piazzetta molto trafficata tra il centro storico e la zona mare, a pochi passi da una rotatoria sempre affollata di auto e, cosa ancora più sorprendente, a nemmeno cinquanta metri dalla sede della Polizia locale. Inizialmente, si pensava che l’incendio fosse stato causato da un mozzicone di sigaretta gettato dalla finestra di qualche abitazione lì intorno e poi volato, sorretto dal vento, sopra l’ombrellone. Ma, grazie alle telecamere di videosorveglianza del ristorante, è emersa la sconcertante verità: l’incendio era stato appiccato intenzionalmente da un uomo con un accendino. In meno di due ore, l’autore di quel gesto senza senso è stato individuato e fermato dalle forze dell’ordine. Ada Haskasa, una dei titolari del ristorante, ha raccontato con rabbia e incredulità quanto accaduto. "Un signore che passava, alle 7.56 ha appiccato il fuoco all’ombrellone con un accendino. L’abbiamo visto grazie alle nostre telecamere. L’hanno già preso", ha spiegato. "Credo che sia uno straniero, forse un clandestino, e sicuramente una persona non del tutto sana", ha aggiunto, riferendosi alle condizioni psichiche dell’individuo, in evidente stato confusionale al momento del fermo di polizia. Non è la prima volta che il ristorante Bella Napoli subisce un simile atto: nel novembre 2016, infatti, due incendi notturni avevano danneggiato la pizzeria. Un fatto più grave perché all’ora il folle entrò dentro la struttura appiccando più roghi in contemporanea. I danni però furono comunque contenuti e il locale riaprì dopo pochi giorni. Ma l’incendio di ieri è stato ben più assurdo, avvenendo in pieno giorno e in una zona così visibile e affollata. Ada non nasconde la sua rabbia: "Cosa provo? Rabbia, tanta rabbia. Sono circa 3.000 euro di danni (l’ombrellone era stato acquistato l’estate scorsa, ndr), tutto per un atto folle di un soggetto evidentemente non controllato. La sensazione spiacevole è quella di non sentirsi al sicuro, perché non basta andare d’accordo con tutti e non tirarsi addosso l’antipatia e i dispetti. Questi atti folli ti colpiscono anche se non fai nulla di male", ha concluso. Tiziana Petrelli