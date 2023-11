Incendio in 14, in fiamme il rimorchio di un camion. Lunghe code tra Pesaro e Fano

Fano, 17 novembre 2023 – Incendio questa mattina alle 9.30 in autostrada, corsia sud, a poche centinaia di metri dall’uscita di Fano. Un semirimorchio ha iniziato a far uscire fiamme dalle gomme. Gli automobilisti hanno richiamato l’attenzione del camionista che ha accostato immediatamente riuscendo a staccare la motrice dal semirimorchio riuscendo così a salvare il camion.

Incendio in A14 vicino al casello di Fano

Invece le fiamme ormai irrefrenabili hanno bruciato completamente il semirimorchio che conteneva poche cose. Sul posto i vigili del fuoco di Pesaro.

Illesi il conducente. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico oltre un’ora per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Il semirimorchio è andato completamente distrutto.

Lunghe code

Lunghe code sull'A14 tra Pesaro e Fano si sono formate dopo l'incendio. Dopo due ore di chiusura completa del tratto specifico, per permettere l'intervento dei vigili del fuoco per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza della sede stradale, si è tornati a circolare sulla terza corsia. I pompieri sono intervenuti dalle 10: sul posto le squadre di Pesaro e Fano, con tre autobotti, hanno provveduto a spegnere le fiamme con liquido schiumogeno e a mettere in sicurezza l'area dell'intervento. È in corso, con mezzo movimento terra, lo smassamento del materiale trasportato per ultimare lo spegnimento. Non si segnalano persone coinvolte. Non ci sono persone ferite.