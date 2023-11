Incendio a Marotta, auto divorata dalle fiamme: giallo sulle cause

Marotta (Pesaro), 6 novembre 2023 – Auto divorata dalle fiamme questa notte a Marotta, in un’area di sosta vicino al casello autostradale.

Il veicolo, parcheggiato e senza nessuno a bordo, per cause che ancora non si conoscono, è improvvisamente andato a fuoco venendo praticamente distrutto dal rogo.

L'auto andata a fuoco stanotte a Marotta messa in sicurezza dai vigili del fuoco

Sul posto, poco prima delle 3 e mezza, una squadra dei vigili del fuoco di Fano, supportati anche da colleghi di Pesaro arrivati con un’autobotte. L’intervento dei pompieri ha consentito di mettere in sicurezza l’auto e l’area circostante.

Come detto, non si conoscono ancora le cause dell’incendio e se si sia trattato di un episodio accidentale o, invece, doloso.