Fano, incendio al bar Cicogna: l’allarme lanciato dal distributore vicino

Fano, 20 marzo 2023 - Allarme fumogeno al bar Cicogna, nella zona industriale di Bellocchi, stasera intorno alle 20. Il sistema antifurto nebbiogeno è scattato probabilmente per un tentativo di intrusione o per un cattivo funzionamento del dispositivo. Nella zona, poco frequentata di sera, in passato sono stati numerosi i furti ai danni delle attività commerciali. Il fumo, che fuoriusciva dal locale, ha fatto pensare a un incendio, attirando l’attenzione degli automobilisti, che si rifornivano al vicino distributore di carburanti e hanno lanciato l’allarme.



Sul posto, i vigili del fuoco del comando di Fano, che sono entrati all’interno con gli autorespiratori. I locali si sono difatti saturati di vapore bianco, che impedisce la visibilità, vanificando il più delle volte le razzie. I pompieri, attesi dal titolare nel frattempo giunto sul luogo, hanno bonificato i locali accertandosi che non vi era alcun rogo. L’allarme è quindi rientrato dopo circa mezz’ora.