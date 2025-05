Yacht a fuoco al largo di Fano, incendio visibile dalla battigia

Fano, 31 maggio 2025 – Un’imbarcazione in fiamme a circa mezzo miglio dal porto di Fano. Un piccolo yacht di circa 11 metri. Una mattina di terrore a poca distanza dalla spiaggia. Le tre persone che si trovavano a bordo sono state recuperate da un gommone di passaggio.

Imbarcazione a fuoco al largo di Fano, la colonna di fumo visibile da lontano

E’ quanto accaduto intorno alle 10 e una alta colonna di fumo nero era visibile dalla battigia, in particolare dalla zona di Sassonia, e ha messo in allarme i bagnanti e coloro che si trovavano in prossimità del lungomare. L’equipaggio è stato tratto in salvo dicevamo.

Tempestivo anche l’intervento della Capitaneria di Porto e dei vigili del fuoco. Non si conoscono, al momento, le cause dell’incendio. L’imbarcazione è andata distrutta ed è stato necessario un massiccio intervento da parte di sei mezzi dei vigili del Fuoco, allertati dalla Capitaneria, provenienti da Pesaro, Fano e Ancona.

Più squadre impegnate in un intervento delicato. Molti testimoni hanno riferito di aver sentito un forte boato anche a distanza di chilometri dal punto in cui è scoppiato l’incendio. Le immagini del tremendo incendio hanno fatto velocemente il giro dei social suscitando allarme e preoccupazione.