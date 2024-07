Vasto incendio in un bosco a Fano: fiamme vicino ad una casa. Arriva anche il Canadair

Fano, 1 luglio 2024 – A fuoco circa due ettari tra terreno agricolo e bosco. E’ quanto accaduto questa mattina a Carignano di Fano. Sul posto sono intervenute le squadre di Pesaro e di Fano dei vigili del fuoco con tredici uomini, sei mezzi e un Canadair della regione Marche.

Vasto incendio a Carignano di Fano: arriva anche un Canadair della regione Marche

Ci sono voluti dieci lanci di acqua dal velivolo prima di riuscire a domare le fiamme che sono arrivate quasi in prossimità del giardino di una casa in ristrutturazione che fortunatamente non è stata coinvolta.

Ancora non si conosce l’origine del rogo ma, dalle prime ricostruzioni, sembra accidentale. Tanta paura ma per fortuna nessun intossicato e le fiamme non hanno raggiunto alcuna abitazione.

I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile hanno presidiato a lungo la zona per metterla in sicurezza.