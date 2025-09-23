Incendio a Fano: boato e capanno in fiamme, nube nera sulla città

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 23 settembre 2025 – Paura oggi pomeriggio in via Pergolesi, quando poco dopo le 15.45 un incendio (foto) scoppiato in un capanno ha fatto alzare una nube di fumo nero, altissima e visibile da gran parte della città. Prima due forti boati, poi le fiamme (video) che hanno divorato la struttura, situata accanto ad altri garage, allarmando l'intero quartiere del Lido.

Paura in via Pergolesi: capanno in fiamme, nube nera sulla città

Il rogo è divampato nel cortile della palazzina gialla che si affaccia sia su via Pergolesi sia su viale Cairoli, proprio accanto all'ex hotel Europa Meublé oggi dismesso. L'edificio è abitato da diverse famiglie. Nel capanno, di proprietà della famiglia Fievoli, erano custoditi attrezzi, vernici e solventi: materiale che ha alimentato il fuoco e danneggiato anche una Fiat 500 parcheggiata lì davanti.

I Vigili del Fuoco, arrivati con tre mezzi, tra cui due autobotti e un'autoscala, hanno dovuto tagliare il cancello con una sega circolare per accedere all'area e circoscrivere le fiamme. L'intera via Pergolesi è rimasta chiusa per ore per consentire le operazioni di soccorso. La parte posteriore della palazzina mostra i segni della vampata: le fiamme, salendo per diversi metri, hanno investito più finestre, con il fumo che si è propagato all'interno. Un appartamento è stato dichiarato inagibile, mentre gli altri hanno subito danni da fumo. Sul posto anche i sanitari del 118, che hanno soccorso una persona senza gravi conseguenze. Secondo una prima ipotesi, il rogo potrebbe essere partito da uno zampirone lasciato acceso nel capanno. “Abbiamo avuto tanta paura – raccontano i vicini – perché il boato e la colonna di fumo facevano pensare a un'esplosione molto più grave”.