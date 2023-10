Principio d'incendio nella discarica di Monteschiantello a Fano

Fano (Pesaro e Urbino) 10 ottobre 2023 - Ha preso fuoco, per non si sa ancora quale motivo, un cumulo di sterpaglie stoccate nella discarica di Monteschiantello. Per questo una squadra dei vigili del fuoco di Fano è intervenuta questa mattina alle ore 7:15 circa per un principio d’incendio di materiale vegetale presso l’area dedicata allo smaltimento.

Ci sono volute un paio d'ore alla squadra per spegnere le fiamme, contraddistinte da una fitta coltre di fumo, e bonificare la zona interessata dall'incendio. In aiuto anche alcuni mezzi dell'Aset che hanno smazzato il cumulo di sterpaglie roventi, per permettere le operazioni. Al momento pare che si sia trattato di autocombustione.