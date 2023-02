Incendio oggi a Fano: capanno va a fuoco, anziano salvo

L'incendio nella frazione di Bellocchi

Fano, 3 febbraio 2023 – Un incendio si è sviluppato intorno alle 20, in un capanno adibito a deposito di legna e altri oggetti, adiacente un’abitazione, in via I Strada, al civico 11, nella frazione di Bellocchi. In casa, quando è divampato il rogo, si trovavano i figli della proprietaria, che in quel momento era al lavoro, un giovane di 20 anni e una ragazza di 15, mentre in una stanza il nonno, di 76 anni, immobilizzato nel letto a causa di una grave infermità. I vigili del fuoco di Fano, intervenuti con due autobotti, supportati dai colleghi arrivati da Pesaro, hanno estinto in breve tempo il rogo e bonificato la struttura. Ma le fiamme avevano mandato in tilt l’impianto elettrico, che alimentava alcuni macchinari indispensabili per l’anziano infermo. Cosicché, intorno alle 22, i pompieri hanno deciso il trasferimento dell’uomo in una struttura sanitaria attrezzata della zona. La proprietaria della casa, Michela Landi, 47 anni, preoccupata per il disagio e lo stress che avrebbe dovuto affrontare il genitore nel trasferimento, ha chiesto in extremis l’intervento di un elettricista per ripristinare l’elettricità. «Ho fatto qualche telefonata – racconta la donna – ma nessuno era disponibile a quell’ora – , ma poi sono stata fortunata. Ringrazio l’unico elettricista, Raffaele Livieri, che si è reso disponibile e ha riparato il guasto».