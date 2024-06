Incendio vicino alle case popolari, paura a Castelvecchio

Incendio, alle 13 di ieri, in prossimità di un condominio a Castelvecchio di Monte Porzio. Le fiamme si sono sviluppate in un capanno di lamiera a non più di 4 metri dalle case popolari di via Cesanense, al civico 108. Tra i primi ad accorgersi della densa colonna di fumo che si stava sprigionando è stata un’agente della polizia locale associata ‘Media Valcesano’ che proprio in quegli attimi transitava sulla vicina Statale 424 e che è immediatamente intervenuta, verificando che le persone all’interno degli appartamenti si stessero allontanando e allertando subito i vigili del fuoco, arrivati con tre mezzi da Fano. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione. La pronta azione dei pompieri ha evitato che le fiamme potessero propagarsi verso la casa e anche in direzione di un vasto campo di grano che si trova sul retro rispetto al capanno, in direzione mare. Se il fuoco lo avesse raggiunto le dimensioni del rogo sarebbero diventate molto grandi, ma per fortuna il problema è stato scongiurato, grazie, anche, alle favorevoli condizioni di vento che soffiava nel senso opposto: dalla costa verso gli Appennini.

Per spegnere completamente l’incendio e mettere in completa sicurezza l’area, i vigili del fuoco hanno impiegato circa un’ora e mezza. Dopodiché i residenti nella casa popolare hanno potuto far rientro regolarmente nei loro appartamenti. Nessuna persona ha subito conseguenze e anche i danni alle cose sono risultati estremamente modesti, in quanto nel capanno non erano custoditi mezzi o altri oggetti di valore. Sembrano certe le cause accidentali, complice l’alta temperatura che si registrava in quelle ore.

s.fr.