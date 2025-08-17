Sam, un addio pesante

Sam, un addio pesante
Incidente all’aeroporto di Fano, ferito un paracadutista bolognese

“Grande spavento in città, poi l’allarme fortunatamentè è rientrato” racconta con sollievo l’avvocato Roberto Mascio di Turbulenza Skydive. L’uomo ha riportato la frattura del femore

Un paracadutista in una foto d'archivio, nel riquadro l'arrivo dell'elisoccorso all'aeroporto di Fano

Fano, 17 agosto 2025 – Attimi di paura questa mattina, poco prima di mezzogiorno, all’aeroporto di Fano, dove un paracadutista in fase di atterraggio ha riportato la frattura di un femore.

L’uomo, un turista proveniente dal bolognese, ha avuto un problema negli ultimi metri di discesa e, cadendo, si è infortunato in modo serio.

Nonostante la dinamica che ha fatto temere il peggio, il paracadutista è rimasto sempre vigile, cosciente e collaborativo.

Come previsto in questi casi, è stato attivato Icaro, l’elisoccorso regionale, che è atterrato direttamente sulla pista dello scalo fanese per prestare immediata assistenza e trasferire l’uomo in ospedale.

“C’è stato un grande spavento perché in città si era diffusa la voce che fosse precipitato un paracadutista – racconta con sollievo l’avvocato Roberto Mascio, che regge Turbulenza Skydive – ma per fortuna le condizioni sono stabili. L’uomo si è rotto il femore, ma non è mai stato in pericolo di vita".

L’allarme rientrato ha portato sollievo agli operatori e agli appassionati presenti all’aeroporto, dove le attività sportive sono proseguite regolarmente.

Resta solo la paura per un incidente che, sebbene serio, non ha avuto conseguenze più gravi come inizialmente temuto.

