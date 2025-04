Auto va fuori strada e s’incendia: donna ustionata

Mondavio (Pesaro), 3 aprile 2025 – È in gravi condizioni la 54enne di Mondavio che ieri è stata estratta dalla sua auto in fiamme. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 a Trecastelli, in via del Bosco, a poca distanza da una ditta che produce bitumi. La donna era sola in auto ne ha perso il controllo ed è uscita di strada. L’Opel Corsa su cui viaggiava si è ribaltata e subito poco dopo uno scoppio e le fiamme. Provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco allertati immediatamente da alcuni automobilisti che hanno assistito allo scontro.

L’incendio, causato da una fuoriuscita di benzina, si è fortunatamente innescato, investendo parte della vettura, una manciata di minuti dopo il cappottamento, tempo prezioso che ha consentito a pompieri di arrivare in tempo ed evitare che l’incidente avesse conseguenze ancora più gravi. La donna è stata estratta dalle lamiere in tempo, ma era priva di conoscenza. Allertata anche l’eliambulanza che ha trasferito la 54enne all’ospedale di Torrette. Prima del trasporto è stata intubata, aveva anche diversi traumi e ustioni: non verserebbe in pericolo di vita.

Durante le operazioni di soccorso ad aver riportato lievi ustioni è stato un vigile del fuoco del distaccamento di Senigallia. Sul posto per i rilievi, gli agenti della polizia locale dell’Unione dei Comuni. L’incidente ha causato lievi disagi alla viabilità che è stata prima interrotta e poi ripresa a senso alternato per consentire i soccorsi. Saranno gli accertamenti degli agenti a fare chiarezza su quanto accaduto: a causare l’improvvisa uscita di strada del mezzo potrebbe essere stata una distrazione o un malore.

La via è meglio nota come strada della Bruciata è un’arteria ad alta intensità di traffico dove purtroppo non è raro che si verifichino incidenti. Diverse le persone che hanno perso la vita mentre transitavano sulla Bruciata. Una strada di notte poco illuminata, ma dove spesso le auto viaggiano ad alta velocità. Il sinistro di ieri, in località Monterado, è l’ultimo di una lunga serie, annoverando strada della Bruciata, tra le più pericolose insieme alla Complanare, più volte al centro delle critiche per i mancati controlli a causa dei quali le auto transitano ad alta velocità.