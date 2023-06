Incidente e tragedia sfiorata a Fano, auto sfonda guardrail e finisce nel fosso: tre giovani a bordo

Fano (Pesaro e Urbino) 25 giugno 2023 - Tragedia sfiorata nella notte alle porte di Fano. Mancava pochi minuti all'una quando un'auto con tre giovani di Fossombrone a bordo, ha sfondato il guard rail in località Cannelle (al confine con il comune di Cartoceto) finendo nel torrente che costeggia la strada.

L'auto, una Golf, percorreva la via Cannelle in direzione della Flaminia quando in corrispondenza dell'ultima curva a sinistra prima dell'incrocio di Pontemurello, ha tirato dritto sfondando il parapetto di ferro per poi finire nel torrente Rio Secco con le ruote all'aria.

Due dei tre giovani a bordo, tutti extracomunitari di età compresa tra i 22 ei 30 anni, sono riusciti ad uscire da soli dall'abitacolo. Sono loro che hanno chiesto aiuto chiamando il 118. Il loro amico infatti era rimasto bloccato, tra le lamiere contorte, nel sedile posteriore. Immediato l'intervento dei vigili del Fuoco di Fano che hanno estratto ferito, e non senza fatica, il ragazzo rimasto incastrato nell'auto che è stato subito preso a carico dai sanitari del 118 intervenuti sul posto con due ambulanze. Sotto choc anche gli amici. Tutti sono stati trasportati per gli accertamenti del caso all'ospedale regionale Torrette di Ancona.