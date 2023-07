Incidente a Fano, cadono dalla Vespa per far attraversare due biciclette

Fano (Pesaro e Urbino) 8 luglio 2023 - Paura nella notte in via Buozzi per due scooteristi finiti a terra. Era circa l'una di notte quando, nei pressi della rotatoria del Pincio, un 40enne alla guida di una Vespa ha frenato per dare spazio a due ciclisti che stavano attraversando la strada. Qualcosa però non è andato in questa semplice operazione. La Vespa, infatti, che percorreva quella strada in direzione Pesaro-Fano non ha più risposto al controllo dell'uomo che la conduceva, rovinando a terra e portando giù con sé anche il quarantenne e la compagna che sedeva dietro di lui. Feriti entrambi. Una alla spalla, l'altro alla gamba. Sul posto oltre alla Polizia Locale che ha effettuato i rilievi di legge, 2 ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco, che erano di passaggio e si sono fermati in ausilio.