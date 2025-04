Incidente a Fano: frontale con tre feriti, grave una ragazza

Fano, 13 aprile 2025 – Incidente stradale alle 15.20, lungo la strada comunale Campo D’Aviazione a Fano. Una ragazza di 26 anni di Mondavio si è ferita gravemente ed è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale regionale di Ancona. E’ in codice rosso.

La giovane stava viaggiando con la sua Opel Corsa in direzione mare quando, giunta all’altezza della nuova piscina alla sua destra, per cause ancora da accertare ha invaso la corsia di marcia contraria, andando a colpire frontalmente una Dacia Sandero che stava transitando in direzione opposta. Alla guida della Dacia c’era un 62enne di San Lorenzo in Campo con a bordo una passeggera 67enne.

Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso di Fano, in condizioni piuttosto serie, soprattutto per quanto riguarda la donna, ricoverata in codice rosso. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia locale di Fano, i vigili del fuoco e una ditta specializzata per la messa in sicurezza e pulizia della strada. L’esatta ricostruzione della dinamica è affidata ai vigili urbani.