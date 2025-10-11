Incidente in A14, tre feriti. Due intrappolati e poi liberati

Tre persone ferite, due delle quali intrappolate tra le lamiere e liberate dai Vigili del fuoco. È il bilancio del violento incidente avvenuto ieri a mezzogiorno sulla A14, all’altezza di Fano, in direzione nord. L’impatto, che ha coinvolto due furgoni e una motrice, si è verificato poco prima delle 12,40 e ha richiesto un imponente intervento di soccorso. La squadra dei Vigili del fuoco di Fano è arrivata in pochi minuti e ha lavorato a lungo per estrarre i feriti, poi affidati al personale del 118. Uno di loro è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, mentre gli altri due sono stati trasportati in ospedale. Per consentire l’atterraggio del velivolo e la messa in sicurezza dell’area, la Polizia autostradale ha disposto la chiusura temporanea della A14 in entrambe le direzioni. La circolazione è rimasta bloccata per oltre un’ora, con lunghe code e automobilisti fermi. Al termine delle operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica della carreggiata e alla rimozione dei veicoli incidentati. Le cause dello scontro sono ora al vaglio della Polizia autostradale. Non è il primo episodio che manda in tilt la circolazione lungo lo stesso tratto autostradale. Solo giovedì scorso, intorno alle 16,20, un autotreno carico di concime aveva perso il controllo tra i caselli di Cattolica e Pesaro, urtando violentemente il new jersey centrale. L’impatto aveva fatto ribaltare il rimorchio su un fianco, riversando il carico sulla carreggiata opposta.