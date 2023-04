Incidente sul lavoro a Fano: muore a 27 anni schiacciato da un carrello elevatore

Fano, 5 aprile 2023 – Un giovane di 27 anni ha perso la vita stamattina alle sette e venti in un incidente sul lavoro. Teatro della tragedia, la Polver, azienda di verniciatura di articoli metallici con sede in via Papiria 67.

La sede della Polver, dove un operaio è morto schiacciato da una pressa

Secondo le prime informazioni, l’operaio, un fanese, è morto schiacciato da un carrello elevatore.

Le cause dell'incidente sono al vaglio di polizia e vigili del fuoco.

Sul posto sono accorsi 118, eliambulanza Icaro e vigili fuoco: ma per il ragazzo purtroppo non c'era più nulla da fare.

Notizia in aggiornamento