Incidente moto contro auto a Fano: grave un motociclista

Fano, 7 settembre 2024 – È stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore di Pesaro il motociclista che nel pomeriggio di oggi si è scontrato con un'auto Toyota. L'incidente è avvenuto intorno alle 16.30, a Cuccurano in località Patuccia, in una strada in pendenza che i due mezzi percorrevano in direzione opposta. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un fanese di 56 anni, alla guida di una Honda, che in seguito all'urto è volato a terra, carambolando per diversi metri. Illesa la conducente della Toyota, una moldava di 56 anni. Per la ricostruzione delle modalità dell'incidente è intervenuta una pattuglia della Polizia locale e per consentire i soccorsi e i rilievi di legge la strada è stata chiusa al traffico su entrambi i lati.