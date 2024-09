Incidente sulla statale Adriatica tra Fano e Pesaro, auto a fuoco. Traffico in tilt

Fano, 1 settembre 2024 - Scontro sulla statale tra Fano e Pesaro, alle 10 di stamani, dove una vettura è andata a fuoco. Apprensione tra i bagnanti per le colonna di fumo nero visibile anche dai lidi. Il conducente, per fortuna, è riuscito a mettersi in salvo. Stando a una prima dinamica, formulata dalla polizia locale, una Range Rover, condotta da un 60enne del luogo, che usciva dall'area di sosta sul lato del mare, si è scontrata, per motivi in corso di accertamento, con una Lancia, condotta da un extracomunitario, che procedeva verso Fano, finita in seguito all’urto nel fosso ai margini della carreggiata e andata in fiamme.

L’uomo, rimasto illeso, ha fatto in tempo a uscire prima che le fiamme lo raggiungessero. Il conducente dell’altra vettura è stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Pesaro, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Circolazione bloccata a lungo, per consentire ai pompieri di spegnere l’incendio. Infine, dopo i rilevi della polizia locale, la circolazione è ripresa su corsia unica alle 12,40.