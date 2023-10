Grave incidente sulla statale della Valcesano, giovane soccorso in eliambulanza

San Lorenzo in Campo (Pesaro Urbino), 6 ottobre 2023 – Grave incidente, ieri sera poco prima di mezzanotte, sulla Statale 424 Della Valcesano, nel territorio di San Lorenzo in Campo. Per soccorrere il ferito, un vent’enne del posto, è intervenuta l’eliambulanza, che l’ha trasportato all’ospedale regionale di Ancona. Non sono stati coinvolti altri veicoli. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Pergola, intervenuti sul luogo del sinistro unitamente ai vigili del fuoco di Cagli e a un’ambulanza del 118, il ragazzo, che viaggiava solo, ha perso il controllo della sua Volkswagen Golf sbattendo prima contro una grossa quercia a due metri dal ciglio della strada e poi abbattendo un palo della segnaletica del trasporto pubblico locale. Urti violenti, che hanno fatto accartocciare la macchina, tanto che per estrarre il ventenne i pompieri hanno dovuto tagliare alcune parti di lamiera. Stando alle scarne notizie che trapelano il giovane sarebbe in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. La Ss 424, teatro di un investimento all’altezza di Mondolfo meno di 15 giorni fa, costato la vita ad un 23enne bengalese, si conferma purtroppo un’arteria estremamente pericolosa.