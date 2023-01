Incidente in superstrada a Fossombrone: pedone investito e ucciso da un’auto

Vigili del fuoco (archivio)

Fossombrone, 15 gennaio 2023 - Incidente mortale oggi pomeriggio, poco dopo le 18, lungo la Superstrada, all'altezza dell'uscita di Fossombrone. Un uomo, dall'apparente età di 70 anni, è stato investito e ucciso da un'auto in viaggio con direzione monte.

Il conducente non si è accorto di aver travolto una persona ma ha affermato di aver soltanto avvertito un colpo. Infatti, dopo qualche decina di metri, pensando di aver investito un animale, l'automobilista si è fermato, è tornato indietro a piedi accorgendosi della presenza di una scarpa in mezzo alla carreggiata. A quel punto, ha chiamato i soccorsi. Sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale.

Da una rapida ricerca, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo al di fuori della carreggiata, al di là del guard rail laterale. Lungo la strada, poco prima dell’impatto, c'era un’auto ferma, probabilmente in panne o a secco per la benzina. Evidentemente l'uomo era sceso per avviarsi verso l'uscita di Fossombrone, camminando lungo la carreggiata. Nel farlo, non si è accorto dell'arrivo della vettura che lo ha violentemente investito. Non sono stati ritrovati documenti per la sua identificazione.