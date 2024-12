Incidente in via Roma, ciclista investita dall'auto condotta da un 91enne

Fano, 27 dicembre 2024 – Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi in via Roma, dove una giovane ciclista di 24 anni, domiciliata a Fano ma residente in provincia di Macerata, si è scontrata contro un’autovettura poco prima della rotatoria del Ponte Storto. Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza stava percorrendo la strada in sella alla sua bici in direzione monte, presumibilmente contromano, quando si è verificato l’impatto con una Volkswagen che procedeva verso mare, all'altezza della ferramenta. Alla guida dell'auto un uomo di 91 anni, residente a Mombaroccio, che fortunatamente è rimasto illeso. Anche la giovane, nonostante lo spavento, ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso dopo l’arrivo del 118 sul posto. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla polizia locale, che ora sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Nonostante l’impatto, nessuno dei due conducenti ha riportato gravi conseguenze, evitando così che l’accaduto si trasformasse in un episodio più grave.