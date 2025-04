Incidenti in serie, tre feriti. Uno è un ragazzino in bici

Incidenti in serie, lunedì scorso, per fortuna senza conseguenze gravi, che però hanno richiesto l’intervento continuativo della Polizia locale. In via Nazario Sauro, all’incrocio con via Buozzi (rotatoria della Liscia) intorno alle 19.45 una Peugeot condotta da una fanese di 58 anni ha urtato un minorenne in sella alla Mountain bike (in foto). Il ragazzino è finito a terra riportando lievi lesioni. E’ stato portato al Pronto soccorso di Fano in codice verde.

Prima, intorno alle 16.30, una Lancia Y è finita contro un motociclista. E’ successo all’intersezione di via Sant’Eusebio con via Soncino. Sull’auto viaggiava un ragazzo fanese dell’87, che circolava su via Sant’Eusebio e nell’immettersi in via Soncino è finito contro il motociclista, un fanese del ‘64 alla guida di una Honda 750, che stava procedendo in via Soncino. Anche il motociclista è stato trasportato dall’ambulanza al Pronto soccorso in codice verde.

Infine da segnalare, alle 13.30, il tamponamento in via Roma tra due veicoli che procedevano in direzione mare: si tratta di una Golf condotta un fanese del ‘72, e di una Hyundai condotta da una fanese del ‘71. Il tamponamento è avvenuto in prossimità della intersezione con via Fanella. La conducente tamponata è stata trasportata in ambulanza al Pronto soccorso in codice verde.