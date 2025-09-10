Incidenti a raffica lungo la Statale: “Urgono strisce, segnali e dissuasori”

Fano, 10 settembre 2025 – Ancora un incidente a Gimarra lungo la statale Adriatica e ancora una volta tornano le paure di residenti e operatori turistici. “Qui a Gimarra è come se vivessimo su una statale di serie B – denuncia Katia Berardis, titolare del campeggio Marinella e dell’area di sosta camper “Il Rospo” –. Dal lato di Pesaro, tra Fosso Sejore e la città, ci sono tutor, segnaletica e dissuasori. Da noi no. È inspiegabile che la stessa strada venga gestita in maniera così diversa a distanza di pochi chilometri”.

Stavolta a creare disagio è stato un tamponamento a catena che intorno alle 17 di lunedì ha bloccato il traffico già intenso a quell’ora. Una Fiat Punto guidata da un 19enne moldavo residente a Pesaro ha tamponato una Golf condotta da una 64enne pesarese, ferma per un incolonnamento di veicoli. Spinta in avanti, la Golf ha urtato a sua volta una Ford Focus guidata da un 52enne di San Costanzo.

Per la dinamica dell’incidente, la Golf è finita nel fossato laterale. La conducente è rimasta ferita in modo non grave: soccorsa dal 118, è stata portata al pronto soccorso di Fano in codice verde. Illesi gli altri due automobilisti.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e personale dell’Anas. Un episodio che riporta con forza il tema della sicurezza in un tratto di Adriatica da anni considerato un punto nero. “Gli incidenti qui non si contano più – ricorda Berardis –. A Ferragosto è morto un ragazzo, pochi giorni dopo una signora in bicicletta è stata investita proprio all’incrocio con strada comunale Galassia. Negli anni scorsi abbiamo pianto altre vittime: un ciclista, un giovane papà motociclista. Non sono bastate le tragedie a far intervenire chi di dovere”. Il nodo principale resta proprio l’incrocio con via Galassia, dove ogni giorno residenti, campeggiatori e turisti devono attraversare la statale per raggiungere la pista ciclabile o la fermata dell’autobus.

“È un rischio costante – insiste –. Abbiamo scritto lettere, perfino al prefetto. Dopo le ultime tragedie ci era stato promesso un sopralluogo del Comune, ma non è cambiato nulla”. Con l’estate, il traffico e la presenza di famiglie in vacanza amplificano i pericoli.

“Ogni giorno arrivano persone che si muovono a piedi o in bicicletta – spiega –. Non chiediamo opere faraoniche, ma misure minime e necessarie: strisce pedonali, segnaletica chiara, dissuasori di velocità. È inaccettabile continuare così”. Nei giorni scorsi il sindaco Luca Serfilippi ha annunciato l’invio alla Prefettura di un progetto di massima per l’installazione di due telecamere di controllo della velocità proprio sulla statale Adriatica nord, nel tratto di Gimarra. Una misura che potrebbe finalmente rappresentare una risposta concreta alle richieste avanzate da anni da residenti e operatori.

Ma la voce della titolare del campeggio continua a levarsi per mantenere alta l’attenzione sul problema e sulle promesse, una voce che è quella di un’intera comunità che si sente esposta e dimenticata.

“Non vogliamo fare polemiche – conclude Berardis – ma la sicurezza non è un optional. È in gioco la vita delle persone. Finché non ci saranno provvedimenti concreti, continueremo a convivere con l’incubo di incidenti che si ripetono sempre negli stessi punti. Ed è inaccettabile”.