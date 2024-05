"Inclusivi per davvero. Se cercate la sinistra la trovate solo qui"

FANO

"Noi siamo la vera lista di sinistra". Non ha dubbi Teodosio Auspici di Alleanza Verdi-Ribella, lista che sostene il candidato sindaco Stefano Marchegiani: "Tra i candidati abbiamo diversi rappresentanti delle comunità albanese, senegalese e marocchina. Noi siamo inclusivi realmente, non solo a parole. Così come un altro elemento distintivo della nostra lista è l’attenzione per la comunità Lgbtqia+ : sono differenze sostanziali con il candidato della destra Serfilippi che su questi temi ha più di un imbarazzo".

Poi l’attacco a Fanesi, candidato del centrosinistra: "Il vice sindaco non può rappresentare il cambiamento e, dopo dieci anni di governo, della città non può girare per Fano chiedendo ai cittadini cosa vorrebbero dal nuovo sindaco. Noi rappresentiamo quella parte della popolazione che esprime malcontento verso l’attuale amministrazione, con cui abbiamo tentato di dialogare: loro ci hanno chiuso porta in faccia".

Claudio Monda punta l’attenzione "sull’enorme cantiere al porto e sulle varianti al piano regolatore per aprire centri commerciali che non servono. Poi c’è il tema della sanità, ad iniziare dalle liste d’attesa: personalmente aspetto a ottobre una visita oculistica". Della scarsa sensibilità dell’amministrazione Seri per la sostenibilità ambientale, ha parlato Michele Mattioli: "La giunta uscente non ha mostrato alcuna sensibilità, molte piantumazioni di alberi effettuate sono dovute a società private. Al contrario penso che ogni amministrazione abbia l’obbligo di fare la sua parte nella lotta ai cambiamenti climatici".

"Il rimboschimento – ha aggiunto – è parte fondamentale del nostro programma per migliorare la qualità dell’aria, l’assorbimento dell’acqua nelle zone limitrofe alla città e per abbassare le temperature. La spesa è minima, ma – ha concluso Mattioli – servono persone competenti".

an. mar.