Incontri sulla sindrome di Down

Due appuntamenti, per sabato e domenica, sulla sindrome di Down. Li ha organizzati il Comune di Mondavio, col patrocinio del Consiglio regionale e la collaborazione dell’Ats 6, dell’Anfass e altre associazioni. Sabato alle 17 alla biblioteca di San Michele al Fiume si terrà la proiezione del film ‘Nata per te’, seguita da un aperitivo in collaborazione con lo Cser ‘L’Aquilone’. Domenica, dalle 10, alla sala consiliare ci sarà il convegno ‘L’importanza della diagnosi e dell’intervento precoce in appoggio alla famiglia’ con Stefano Cicogna, dottore in fisioterapia e neuro psicomotricità; lo specialista in endocrinologia Giulio Lucarelli e il cardiologo Alberto Caverni. Introdurranno l’evento il sindaco Mirco Zenobi, l’assessore Roberta Galassi, Adele Cerisoli di Confcommercio e mamma di Chiara, e il consigliere regionale Nicola Baiocchi. Modererà l’assessore Alice Bonifazi.

s.fr