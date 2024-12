Indagine archeologica al Santa Croce: nuovo polo emergenza-urgenza da 25 milioni

di Anna Marchetti

Partita l’indagine archeologica nell’area accanto al Santa Croce, è la prima fase del nuovo polo dell’emergenza-urgenza: l’investimento da 25 milioni di euro voluto dalla Regione per Fano. L’avvio dei lavori è stato annunciato, ieri mattina, dall’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli davanti al terreno di 5mila metri quadrati che accoglierà 199 auto. Una parte dell’attuale parcheggio, quella più vicina al Pronto soccorso, sarà invece destinato alla nuova palazzina dell’emergenza-urgenza.

"Con questo intervento evitiamo la chiusura del Santa Croce - ha spiegato l’assessore Baldelli – che altrimenti non risponderebbe più a nuovi requisiti approvati nel 2018. Il cambio di passo della sanità marchigiana passa anche dal nuovo polo dell’emergenza-urgenza del Santa Croce. La nostra giunta ha detto basta alla desertificazione della sanità provinciale che perseguiva chi ci ha preceduto al governo della Regione. Con la nostra giunta non solo il Santa Croce rimane aperto ma è anche potenziato".

All’interno della nuova palazzina saranno previste 4 sale operatorie, di cui due Iso 7 e una di 80 metri, per interventi chirurgici complessi, in particolare quelli ortopedici. "Aspetto particolarmente importante – fa notare l’assessore regionale – per frenare la mobilità passiva fuori regione. Il complesso sarà collegato al Santa Croce ma autonomo rispetto alla vecchia struttura. Questo significa che al suo interno si potrà continuare a operare anche durante un evento sismico. E’ questa la sanità del futuro".

E ancora Baldelli: "La giunta regionale vuole dotare Fano delle attrezzature necessarie per affrontare la sanità dei prossimi 50 anni e per rispondere alle esigenze dei fanesi e dei cittadini che abitano nelle vallate del Metauro e del Cesano. Entro il 2026 saranno conclusi gran parte dei lavori, come prevedono i fondi Pnrr". L’investimento complessivo sulla Palazzina e sulle aree adiacenti ammonta a circa 25 milioni di euro, e prevede di aggiungere 190 posti auto.

All’indagine archeologica e alla verifica bellica seguirà la recinzione dell’area e, nel 2025, la creazione del cantiere. "La nostra è una giunta concreta e pragmatica – conclude Baldelli – la sanità aveva bisogno di una iniezione di energia e di risorse: noi siamo intervenuti sia sull’edilizia sanitaria ospedaliera sia sulla formazione del personale. Quando le strutture saranno pronte, avremmo formato, grazie alle borse di specializzazione, il personale medico per colmare le lacune esistenti da anni. Le liste d’attesa non sono dovute solo al covid, che ha aggravato la situazione, ma soprattutto alla carenza di personale medico e sanitario che nel passato non è stato programmato. Per formare un medico servono 6 anni di università e poi le specializzazioni che dura altri 3-6 anni. Nella prossima legislatura – conclude Baldelli – il nuovo personale potrà essere finalmente operativo".